Берлин, 6 марта, 2019, 21:41 — ИА Регнум. В Берлине приняли к сведению решение властей Венесуэлы объявить персоной нон грата посла ФРГ в Каракасе Даниэля Кринера, сообщили 6 марта в пресс-службе МИД Германии.

monicore Выход

Отмечается, что глава ведомства Хайко Маас, в свою очередь, принял решение «отозвать посла для консультаций». Глава германского МИД также подчеркнул, что данный шаг Каракаса «усугубляет ситуацию и не поспособствует снижению напряжённости».

Напомним, ранее сегодня Даниэль Кринер был объявлен персоной нон грата в Венесуэле за вмешательство во внутренние дела страны. МИД Венесуэлы предписал послу ФРГ покинуть страну в течение 48 часов.