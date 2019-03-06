Москва, 6 марта, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин показал себя не с самой лучшей стороны ещё до правительственного часа в Государственной думе РФ, во время его выступления перед фракциями. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Duma.gov.ru Максим Орешкин

Профессиональные качества министра Афонин охарактеризовал нелестно. С его слов, Орешкин не сумел четко ответить на все вопросы коммунистов.

«Он когда пришел к нам на фракцию, не мог ответить ни на один вопрос, связанный с производством, с реальной экономикой. Они статистику меняют, показатели подгоняют», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе правительственного часа в Госдуме РФ Орешкин не ответил на вопросы депутатов. Неготовность министра стала причиной того, что мероприятие было решено перенести на другую дату. Сам Орешкин впоследствии пояснил, что депутаты Госдумы РФ задавали вопросы по более широкому кругу тем, чем было заявлено.