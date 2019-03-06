Конфликты нужны украинской военщине, а не Москве — эксперт
Москва, 6 марта, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Заявления начальника генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко об угрозе нападения России с трех направлений следует рассматривать как часть предвыборной программы нынешней власти этой страны. Такое мнение 6 марта высказал депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Если бы Россия хотела ввести свои вооруженные силы на Украину, то сделала бы это достаточно давно, полагает Афонин. Однако цель Москвы — защита своих, а не нападение на кого бы то ни было.
«С точки зрения нападения на Украину Россией — это бы произошло в 2014 году. Никто такую цель не ставит. Задача — защитить русскоязычных жителей Украины. Руководители Украины пытаются задействовать мобилизационный эффект в своей предвыборной кампании. РФ никакие вооруженные конфликты рядом со своей территорией не нужны. Они нужны украинской военщине и власти», — сказал депутат Госдумы РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта Муженко заявил, что Россия готовит подразделения своих Вооруженных сил для «полномасштабного» вторжения на Украину.