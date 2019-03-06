Москва, 6 марта, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Заявления начальника генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко об угрозе нападения России с трех направлений следует рассматривать как часть предвыборной программы нынешней власти этой страны. Такое мнение 6 марта высказал депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Если бы Россия хотела ввести свои вооруженные силы на Украину, то сделала бы это достаточно давно, полагает Афонин. Однако цель Москвы — защита своих, а не нападение на кого бы то ни было.

«С точки зрения нападения на Украину Россией — это бы произошло в 2014 году. Никто такую цель не ставит. Задача — защитить русскоязычных жителей Украины. Руководители Украины пытаются задействовать мобилизационный эффект в своей предвыборной кампании. РФ никакие вооруженные конфликты рядом со своей территорией не нужны. Они нужны украинской военщине и власти», — сказал депутат Госдумы РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта Муженко заявил, что Россия готовит подразделения своих Вооруженных сил для «полномасштабного» вторжения на Украину.