Москва, 7 марта, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 марта, Госдума во втором чтении обсудит законопроект о двойной отсрочке для призывников, сообщает ИА REGNUM. Для получения образования.

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Законопроект реализует постановление Конституционного суда. Гражданам предоставляются равные возможности, как в поступлении в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и, соответственно, в продолжении получения образования, независимо от даты достижения ими призывного возраста.

Сейчас достигшие 18 лет еще в школе и в связи с этим использовавшие первую отсрочку от армии, второй раз воспользоваться этим правом могут при поступлении в бакалавриат, но для продолжения обучения в магистратуре получить отсрочку уже не могут. При этом у закончивших школу в 17 лет, такая возможность есть.

Действующее законодательство ограничивает число отсрочек от призыва на военную службу, которыми гражданин, реализуя право на получение образования каждого последующего вида и уровня, может последовательно воспользоваться.