Волгоград, 6 марта, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Малоимущие пенсионеры в России сами себя создали — такое заявление на внеочередном заседании Волгоградской областной думы 6 марта сделал депутат, член фракции «Единая Россия», бывший руководитель ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Набиев. Видео с заявлением депутата опубликовало ИА «Высота102». Набиев привел в пример ситуацию на предприятии, которым руководил.

Vologoduma.ru Гасан Набиев

«Спросить у тех работников, которые работали на предприятии — от и до, у них пенсии сегодня не восемь тысяч, не семь тысяч, как мы говорим, минималка, а у них 16−17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч. У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии. Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!» Когда алкоголизм был: «Идите работать!» Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20−25 тысяч и более. Поэтому то, что сегодня принимается законом, я, например, считаю, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал, он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимается сегодня закон, изменения к пенсионному реформированию», — заявил Набиев.

На внеочередном заседании Волгоградской областной думы сегодня, 6 марта, обсуждался вопрос о поддержке федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, — проект закона предполагает доплату таким пенсионерам в 700 рублей. Оперативные меры по корректировке механизма индексации на законодательном уровне ранее поручил принять президент Владимир Путин.

Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области. После принятия закона всем им будет произведен перерасчет.

Отметим, что прожиточный минимум в Волгоградской области для пенсионеров на данный момент составляет 8 тыс. 569 рублей. Средняя пенсия в регионе, по данным Волгоградстата, составляет 13,3 тыс. рублей у работающих, 13,6 тыс. рублей — у неработающих пенсионеров. Число пенсионеров в регионе год от года растет, причем значительная часть из них — более 80% — вынуждена работать.

Отметим, что Гасан Набиев, судя по декларации о доходах, один из самых обеспеченных депутатов Волгоградской облдумы — по итогам 2017 года он отчитался о доходе в 13,8 млн рублей.