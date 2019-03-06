Москва, 6 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение. Его обвиняют в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, пишет ТАСС.

Gazprom.ru Рауль Арашуков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уговного дела по факту хищения газа у ПАО «Газпром» на 30 млрд рублей, поставляемого на территорию ряда субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов России.

Однако адвокаты Рауфа Арашукова опровергли факт предъявления обвинения Раулю Арашукову. Его защитник Владимир Постанюк сообщил РИА Новости, что советнику главы «Газпром Межрегионгаза» «никакого обвинения не предъявлялось». По его словам, защита подала кассационную жалобу на решение заключить его клиента, у которого уже имеются две судимости, под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, Рауль Арашуков был задержан 30 января по подозрению в организации преступного сообщества, похитившего у ПАО «Газпром» более 30 млрд рублей. Арашуков с 2011 года является советником генерального директора компании «Газпром межрегионгаз». В его послужном списке работа генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Ставрополькрайгаз». Кроме того, он является депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии.

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