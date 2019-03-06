Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинет свою кандидатуру на пост градоначальника, и региональное отделение «Единой России» его поддержит. Об этом заявил 6 марта спикер городского Заксобрания, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

«Александр Дмитриевич Беглов однозначно пойдет на выборы Петербурга, однозначно будет баллотироваться в губернаторы. Здесь никаких сомнений быть не должно», — сообщил Макаров журналистам.

Вячеслав Макаров заявил, что региональное отделение «Единой России» поддержит Беглова на выборах. Заметим, ранее Заксобрание приняло закон, который позволяет участвовать в выборах и самовыдвиженцам. В связи с этим Александр Беглов сможет баллотироваться, не используя бренда «Единой России», как это сделал, например, Олег Кожемяко, ставший в декабре 2018 года губернатором Приморского края.

По мнению Макарова, Беглов победит в сентябре. «Я убежден в том, что у Беглова — будущее губернатора», — подчеркнул спикер, добавив, что врио — не новый, а абсолютно «родной и близкий человек» для города на Неве.

Заметим, сам Беглов до сих пор не объявлял о своих губернаторских амбициях. Временно исполняющим обязанности он стал 3 октября, после отставки Георгия Полтавченко, в выдвижении и победе которого у Вячеслава Макарова тоже ранее не было никаких сомнений. Однако теперь Полтавченко возглавляет совет директоров Объединенной судостроительной корпорации по указу Владимира Путина. Совмещенные же выборы градоначальника Петербурга и муниципальных депутатов состоятся 8 сентября 2019 года.

Напомним, КПРФ предложила своим кандидатом на пост губернатора Петербурга режиссера, депутата Госдумы Владимира Бортко. Ранее о своих губернаторских амбициях заявила депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева, которую готова выдвинуть «Партия роста».