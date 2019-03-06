Москва, 6 марта, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Цифры, свидетельствующие об увеличении числа людей, переходящих в российское гражданство, радуют, России нужны прежде всего те, кто заинтересован в её судьбе и связывает с ней свою жизнь, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 марта, комментируя сообщения Министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Ранее телеканал Russia Today со ссылкой на МВД сообщил, что число иностранцев, получивших гражданство России, за пять лет выросло в два раза: в 2018 году гражданство РФ получили 269,4 тысяч человек против 135,8 тысяч человек в 2013 году. Почти треть «новых граждан» России в 2018 году — выходцы с Украины.

«Цифры, свидетельствующие об увеличении числа людей, переходящих в российское гражданство, — 135,8 тысяч в 2013 году и 269,4 тысяч в 2018 году — радуют. И дело не только в том, что таким образом с лихвой компенсируется отток жителей России за рубеж, отмечаемый в последние годы (с 2000 года — около 2 млн человек).

Кто-то скажет, что уезжают «наиболее образованные». Насколько отъезжающие в массе своей образованны — это вопрос. Насколько прибывающие в российское гражданство и в Россию образованны, тоже можно изучить. России нужны люди не столько образованные, сколько заинтересованные в ней, в её судьбе, связывающие свою жизнь с нашей страной. И их — больше, чем тех, кто бросает Родину.

Есть чудаки с извращённым сознанием. Они считают, что можно уехать из страны, поливать её грязью из Лондона или откуда-то ещё и при этом убедить кого-то в том, что он «остаётся настоящим гражданином России». Да ещё и в том, что его дети, воспитывающиеся в современных западных школах с их гендерными, русофобскими и прочими отклонениями, «растут русскими». Полная ерунда! И убедить никого в этом не удастся, и на деле так не получится. Детей, правда, жалко: Родину теряют.

Рост же числа новых граждан говорит сам за себя. Надеюсь, по мере внедрения новой концепции государственной миграционной политики, подписанной президентом в октябре прошлого года, эта цифра тем более увеличится.

Надо, однако, понимать, что численный рост — это одно, а адаптация новых граждан, их органичное вхождение в жизнь нашей страны со всеми её сложностями и одновременно возможностями — это отдельный серьёзный вызов и для них самих, и для всего российского социума», — отметил Михаил Демурин.