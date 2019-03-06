Москва, 6 марта, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Безусловно, доступ к биометрическим данным и Единой биометрической системе (ЕБС) позволит коллекторам, участникам профессионального рынка, упростить процесс идентификации должника, снизить психологический дискомфорт при коммуникациях и исключить ошибочные звонки третьим лицам. Как следствие, в будущем снизится количество обращений и жалоб, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Борис Воронин.

Биометрические данные

«Кроме того, если коллекторам будет предоставлен доступ к биометрическим данным, то это позволит в том числе сэкономить время: на текущий момент процесс идентификации может занимать несколько минут, причем неважно: позвонил ли должник взыскателям или наоборот. В любом случае коллектор обязан убедиться, что разговаривает именно с должником», — пояснил эксперт.

Сократится процент ошибочных звонков в случае, когда старый номер должника оказался у нового владельца. К сожалению, на текущий момент коллекторы могут работать только с теми данными, которые передал или продал ему первичный кредитор, не имея возможность актуализации и проверки. В результате, сами того не желая, взыскатели беспокоят третьих лиц.

«Благодаря возможности подобной проверки вырастет и эффективность взыскания за счёт результативности обзвонов, так как ответы «я не тот, кто вам нужен» сократятся до минимума», — подчеркнул Воронин.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ выпустил рекомендации для российский банков, которые позволяют усовершенствовать операционные процессы по регистрации граждан в Единой биометрической системе (ЕБС).

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