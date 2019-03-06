Москва, 6 марта, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Сбережения граждан России, скорее всего, являются перестраховкой. Статистические данные показывают, что население хоть и продолжает доверять банкам, но делает это всё более неохотно, да и вопрос с возможным повышением ставок остаётся открытым, так как сейчас ставка рефинансирования остаётся на довольно высоких значениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM тейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

Пабло Пикассо. Трагедия. 1903

«Явно отслеживается положительная динамика в инвестировании в ценные бумаги, а соответственно, и накопления российских граждан становятся зависимы от кривой доходности акций, собственно динамика в процентном соотношении как раз похожа на февральскую коррекцию фондового рынка», — пояснил эксперт.

Также не стоит забывать, что просадка на рынке недвижимости уже очевидна не только экспертам, но и простым обывателям, которые начинают на постоянной основе мониторить динамику изменения цен. Если говорить про инфляцию, так это возможность дальнейшего ее повышения. Статистика прошлого года показала, что по некоторым позициям она достигла невероятных значений свыше 30%, что также снижает покупательскую активность населения и заставляет сохранить свои средства «до лучших времён».

«Сейчас мало кто хочет себе позволять дорогостоящие покупки, так как есть ощущение неопределенности в дальнейшем движении экономики. Нет уверенности в завтрашнем дне. Думаю, сбережения у жителей России продолжат расти, но главное, чтобы процент накоплений превышал процент по инфляции», — отметил Ершов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, сбережения жителей России за февраль 2019 года сократились на 2,4% по сравнению с январем до 32,88 трлн рублей, при этом объем этих накоплений превышает значения декабря 2018 года, когда накопления россиян составили 32,31 трлн рублей.

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