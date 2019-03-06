Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В этом году соревнования были посвящены памяти Заслуженного тренера России Протасова Владимира Александровича, много лет проработавшего со сборной командой России по легкой атлетике для слепых и незрячих, и воспитавшего немало спортсменов, прославивших нашу страну на мировой спортивной арене.

Сергей Александро Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди слабовидящих и незрячих спортсменов

Спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: бег (60, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров), толкание ядра, прыжки в длину, тройной прыжок, прыжки в высоту. И в трех классах: В1 (Т11) — спортсмены, не имеющие зрения и выступающие со спортсменом-ведущим, В2 (Т12) — имеющие небольшой остаток зрения, до 10 процентов (эти спортсмены могут выступать со спортсменом-ведущим и привлекать тренера во время соревнований), класс В3 (Т13) соревнуется по международным правилам легкой атлетике (ИААФ).

Как сообщает Федерации спорта слепых и Алексей Лашманов, упорная борьба развернулась на дистанции 60 метров в классе В2, где в финале победил Роман Тарасов, представитель Иркутской области, а за второе и третье место боролись Артем Логинов и Федор Триколич (оба — Санкт-Петербург). Лишь тысячные доли секунды определили судьбу серебряной медали, ее взял Артем Логинов. Три золотые медали завоевал Александр Костин, выступающий за Алтайский край и Санкт-Петербург, подтвердив звание Мастера спорта международного класса. Александр Ширин (Челябинская область) показал высокие результаты на дистанциях 200 и 400 метров. Лишь фотофиниш смог определить, кто пересек финишную линию первым и Александр завоевал серебряную медаль. В классе В1 хорошие результаты были показаны представителем Челябинской области Александром Новичихиным. По итогам трех дней соревнований именно этот молодой спортсмен был отмечен специальным призом в память о Заслуженном мастере спорта, двукратном Паралимпийском чемпионе Сергея Ходокова.

170 спортсменов и спортсменов-ведущих из тридцати регионов страны за период трехдневной борьбы разыграли 76 комплектов наград. Победители и призеры были награждены грамотами Федерации спорта слепых и медалями, которые предоставил партнер Благотворительного Фонда в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» — компания «Награда плюс».