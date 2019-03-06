Москва, 6 марта, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) позволит снизить ставку по ипотеке ставку и повысить доступность жилья для жителей России, сообщается не сайте Дом. РФ (бывшее АИЖК).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По словам гендиректора Дом. РФ Александра Плутника, в настоящее время этот инструмент — ИЦБ, позволяющий удешевить ставки, развивается.

«Развитие вторичного ипотечного рынка и рынка ипотечных ценных бумаг позволит в течение трех лет снизить ставку по ипотеке на 1,5−2%. Банкам откроется более доступный инструмент фондирования», — считает Плутник.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее глава СбербанкаГерман Грефзаявил, что понижения ставки по ипотеке в России до 8% вряд ли стоит ждать в 2019 году. Скорее всего, это произойдёт в 2020 году.

Подробнее: В 2019 году ставки по ипотеке в России до 8% не снизятся — Греф