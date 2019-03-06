Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили федеральный закон о реновации жилищного фонда для регионов. Инициативу поддержали на пленарном заседании в среду, 6 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Как пояснила одна из авторов документа Оксана Дмитриева («Партия роста»), до нынешнего дня реновация во всех субъектах федерации, кроме Москвы, осуществлялась за счет инвестора. Напомним, в Петербурге такая программа с треском провалилась: оказалось невозможным предоставить стартовое пятно для переселения граждан из квартала, кроме того, многие проекты столкнулись с проблемой «последнего жильца».

«Даже если соглашается 2/3 или ¾ жильцов, все равно возникает ситуация, когда кто-то не хочет покидать помещение или выставляет заведомо невыполнимые требования», — отметила депутат.

Москва решила свою проблему с реновацией с помощью поправок в закон о столице РФ, но эти изменения исходят из опыта, потребностей и возможностей Москвы, подчеркивает Дмитриева. Она утверждает, что «московский» вариант закона не подходит ни одному другому субъекту РФ, так как предполагает расходы исключительно из бюджета региона.

«Мы делали расчеты, каждый квартал требует финансирования от 20 до 70 млрд рублей. Учитывая, что у нас вся инвестпрограмма составляет 80 млрд рублей по Петербургу, понятно, что это совершенно невозможно ни для нашего, ни для любого другого города», — пояснила Дмитриева.

Тем не менее в Госдуму уже был внесен законопроект от «эсеров» Сергея Миронова и Галины Хованской, который позволяет регионам запускать собственные программы реновации жилищного фонда. Петербургские депутаты же назвали его «клоном» законодательных положений о реновации Москвы. Представитель «Справедливой России» Александр Егоров попросил Оксану Дмитриеву прокомментировать отзыв на петербургскую инициативу от Совета законодателей, но Дмитриева сочла это не совсем корректным, так как, по ее словам, отзыв был фактически написан Галиной Хованской — то есть законодательной соперницей в этом вопросе.

«Галина Хованская трижды упрекает нас, что мы законом своим полностью исключаем из программ реновации объекты культурного наследия, не способствуем решению проблем таких домов и улучшение условий для их жителей. Вы что, предполагаете, что может быть снос объектов культурного наследия или может быть их реконструкция? Это не ошибка, это повторяется три раза. Это что ж такое, вам не стыдно? В Петербурге, слава богу, много градозащитников, вы же сами, с одной стороны, внесете закон, а с другой стороны, Ковалев (руководитель фракции «СР» Алексей Ковалев — прим. ред.) будет с флагом стоять у каждого объекта культурного наследия, которые по этому закону будет решено сносить. Но в других регионах же это будет прямое указание сносить центры городов, поскольку нужна реновация и улучшение жилищных условий», — заявила Дмитриева.

Согласно тексту петербургского проекта, регионы смогут реализовывать программу реновации как за счет бюджета, так и за счет ГЧП или инвесторов. Реновация сможет осуществляться в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и «элемента планировочной структуры» — квартала, района и микрорайона. Чтобы попасть в программу, необходимо будет получить разрешение 2/3 жильцов на собрании по каждому многоквартирному дому. Они должны будут одобрить весь проект реновации, в котором заведомо будут прописаны условия их переселения в маневренный фонд, на стартовое пятно с возможным возвращением, а также размеры получаемой жилплощади. Новое жилье должно быть равнозначно или больше старого и располагаться в том же внутригородском районе, а для городов федерального значения — в том же муниципальном образовании, что и прежнее.

Как отметила Оксана Дмитриева, под реновацию могут попасть ветхие, аварийные дома, дома первых массовых серий, дома, в отношении которых принято решение о развитии застроенных территорий.

У «яблочника» Бориса Вишневского возникли вопросы относительно «последних жильцов», противников реноваций. «Если в этих домах живут люди, которые уезжать оттуда не хотят, пусть их только треть, почему остальные две трети должны заставит их это делать? Только ради того, чтобы построить там многоэтажный дом?» — не понял депутат.

Однако, по мнению Дмитриевой, иначе разрешить ситуацию с ветхим жильем не получится.

«Действительно, это принуждение к заключению договора и переселению по тем нормам, которые есть, иначе не может действовать программа реновации. Да, это так. Для этого и нужны изменения в федеральный закон. Либо реновация есть, либо реновации нет. Либо решается проблема последнего жильца, либо не решается. Вряд ли все 100% жителей всегда дадут согласие, а если даже и дадут, то последний жилец вряд ли не станет создавать условия заведомо выше рыночных. Надо либо разумно подходить к вопросу, либо отказываться от реновации вообще», — заявила Дмитриева.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия»), комментируя законодательную инициативу петербургских депутатов, заявил, что использовать московский опыт реновации в регионах «можно только после глубокого переосмысления».

По его словам, петербургский законопроект предусматривает многообразие форм финансирования программ реновации, в том числе с привлечением как государственных средств, так и частного капитала. «Мы предлагаем ввести прозрачный и понятный механизм обеспечения прав собственников всех помещений, попадающих в зону реновации», — подчеркнул Макаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, суд в Петербурге в декабре 2017 года продлил срок программы по реновации «хрущевок» еще на десять лет. Запущенная в 2008 году программа реновации жилых кварталов с такими домами на юго-западе города была провалена и по объемам, и по срокам.