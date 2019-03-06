Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Единственный на территории Санкт-Петербурга мусорный полигон «Новоселки» в Выборгском районе города получил предостережение Департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки» в Петербурге (фото октября 2017 г.)

Руководство государственного казенного учреждения предупредили о недопустимости отступления от проектной документации по рекультивации и выведению из эксплуатации полигона.

Полигон твердых бытовых отходов «Новоселки», принимавший мусор с 1970-х годов, исчерпал свои мощности. В связи с запретом размещения полигонов в границах населенных пунктов был разработан проект рекультивации полигона, получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы.

«Руководству учреждения предложено принять меры, направленные на реализацию проекта <…> в части соблюдения сроков ввода в эксплуатацию станции активной дегазации. По проекту станция должна быть сдана в 2019 году. Уведомление об исполнении предостережения должно быть направлено в Департамент в срок до 13 января 2020 года», — говорится в официальном сообщении Департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Станция активной дегазации будет утилизировать свалочный газ путем его переработки в электрическую энергию. Это должно более чем вдвое уменьшит выбросы газа в атмосферу.

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Ранее Смольный заявлял, что начальный этап рекультивации мусорного полигона займет три года, все работы — шесть лет. На период до 2020 года бюджет выделит 757 млн рублей. По прежним расчетам всего на «Новоселки» предполагалось потратить 1 млрд 800 млн рублей.

«Для реализации второго биологического этапа рекультивации, которая должна начаться в 2021 году, необходимо выделить 438 млн рублей», — сообщил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский в августе 2018 года.