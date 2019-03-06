Москва, 6 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Правительство РФ полагает, что оно контролирует ситуацию, но так будет лишь до тех пор, пока не начнутся реальные потрясения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта рассказал экономист Руслан Гринберг, комментируя заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина, пообещавшего, что ускорение инфляции и замедление экономического роста в РФ будет носить временный характер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«А что значит временный? Год-два? Мы сейчас находимся на пороге санкций. Цены по цепочке начнут повышаться, а более-менее устойчивого экономического роста не просматривается, — сказал Гринберг. — Есть опасения, что возможна девальвация, а значит, будет очень серьёзный скачок цен. Они (правительство РФ — прим. ИА REGNUM ) думают, что контролируют ситуацию, но пока этого нельзя сказать. Пока всё стабильно, им кажется, что всё под контролем, но так будет до тех пор, пока не начнутся реальные потрясения. А причин и стимулов для возобновления экономического роста я пока не вижу».

Кроме того, экономист отметил, что без масштабного и последовательного инвестирования в строительство транспортно-логистических коридоров возобновления экономического роста не будет.

«Уныние инвестиционного климата очень большое, — сказал Гринберг. — Если государство не начнет тратить, продолжится стагнация».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках «правительственного часа» в Госдуме заявил, что в начале 2019 года инфляция в российской экономике превысила ожидаемые значения, однако это носит временный характер.

«Если говорить в целом про 2019 год, я уверен, что ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер. На самом деле мы это уже видим по ряду косвенных показателей», — заявил Орешкин.