Москва, 6 марта, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий распространение недостоверной общественно значимой информации (фейков) в интернете, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта. Инициатива была существенно доработана.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Речь идет о запрете распространения под видом достоверных сообщений информации, которая создает «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Поправками ко второму чтению была исключена вызвавшая споры формулировка «иные тяжкие последствия». Таким образом, последствия четко обозначены и их список закрытый и исчерпывающий.

Роль прокуратуры

Все дела, которые будут возбуждаться по вводящейся статье полицией либо Роскомнадзором, будут под особым контролем прокуратуры. Прокуратура консолидирует все случаи возбуждения и рассмотрения дел, что позволит исключить злоупотребления. Как следует из текста законопроекта ко второму чтению, в случае обнаружения фейка генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. Роскомнадзор в свою очередь незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления в соответствующей информационной системе.

Редакция обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если этого не сделано, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию, то есть о блокировке.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Таким образом, ни о какой немедленной блокировке СМИ речи не идет. У зарегистрированных изданий есть сутки на исправление ситуации, таким образом, традиционные медиа, зарегистрированные в соответствии с законодательством, вне зависимости от формы распространения — печатной или электронной — получают «право на ошибку».

Исключения

Поправками ко второму чтению порядок блокировки не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором — для этого случая имеется свой порядок ограничения доступа к информации.