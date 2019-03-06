Москва, 6 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Закон о запрете оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет о запрете размещать хостелы в жилых домах и в целом оказывать в таких помещениях гостиничные услуги. Первоначально предполагалось, что жилые помещения нельзя будет использовать также и для временного размещения граждан.

Однако ко второму чтению профильный комитет прописал в законопроекте, что в жилых домах будет запрещено только оказание гостиничных услуг. Таким образом, нововведение коснется только хостелов, которые, по классификации правительства, считаются определенным типом гостиниц и, соответственно, оказывают гостиничные услуги.