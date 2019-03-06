Москва, 6 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. 12 марта 2019 года в Москве, в Конференц-зале МГИМО, пройдет церемония открытия международной арт-выставки «Мяч в искусстве», на которой будет дан старт турне данной выставки по ряду стран мира. Финальной точкой призвана стать Доха (Катар)в канун проведения следующего чемпионата мира по футболу FIFA в 2022 году. В дни проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году при поддержке правительства Москвы в парке «Зарядье» впервые была представлена выставка «Мяч в искусстве», вызвавшая большой интерес и резонанс.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Организаторами проекта выступили Фонд развития русского искусства «Крафт-Павлова», Императорское Православное Палестинское общество при партнерстве с МГИМО МИД России и при поддержке департамента культуры правительства Москвы, Союза художников России.

На выставке будут представлены более 60 работ известных российских и зарубежных художников, посвященных яркому миру футбола, его феномену, гуманистическим ценностям. В экспозиции — работы художников из России, Японии, Италии, Франции, США, Швейцарии, Индии, Нидерландов, Бразилии и других стран. Свое творчество они посвящают всем любителям футбола, спортсменам, тренерам, этой великой спортивной игре, которую любят и почитают миллиарды людей на планете.

В проекте «Мяч в искусстве» участвует посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, известная певица, общественный деятель, «Артист ЮНЕСКО за мир» Зара, которая присоединилась к проекту и также планирует принять участие в церемонии открытия выставки в МГИМО.

В торжественной церемонии открытия выставки примут участие руководители МИД РФ, Россотрудничества, посол Государства Катар — страны-хозяйки следующего мундиаля, а также послы ряда стран Европы, Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока. Также приглашены российские государственные, политические и общественные деятели, звезды футбола, тренеры, представители бизнес-сообщества, известные деятели культуры, науки и искусства, журналисты, студенческая молодежь, волонтеры ЧМ-2018.

Одним из организаторов этого международного гуманитарного и культурного проекта выступает Императорское Православное Палестинское Общество, исторически связанное со странами и народами Ближнего Востока.

Организаторы рассматривают футбол как искусство, как некий феномен и жизнеутверждающую силу, которая объединяет народы и страны. Выставка служит благородной цели укрепления мира и взаимопонимания между народами, позиционирования России как миролюбивой и спортивной державы.

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 возле спортивного комплекса МГИМО был установлен бюст великому советскому футболисту, лучшему вратарю XX века Льву Яшину. В МГИМО действует магистерская программа «Спортивная дипломатия», ежегодно проводится турнир по футболу на приз ректора МГИМО.

Накануне церемонии открытия выставки ректор МГИМО академик РАН Анатолий Торкунов, председатель ИППО Сергей Степашин, вдова Льва Яшина — Валентина Тимофеевна Яшина возложат цветы к бюсту выдающегося советского футболиста.

Церемония открытия выставки «Мяч в искусстве» пройдет 12 марта с. г. в фойе конференц-зала МГИМО по адресу: проспект Вернадского, дом 76. Сбор гостей в 17:30, начало церемонии открытия в 18:00. Вход строго по приглашениям и паспортам. Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ. По вопросам аккредитации следует обращаться к пресс-атташе проекта «Мяч в искусстве» Виталию Родионову. Контактный телефон: +7(964) 645−29−90. E-mail: rodionov_vitaly@mail.ru

А также к пресс-секретарю МГИМО Виктории Калашниковой: +7(915) 301−91−88.