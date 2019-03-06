Владивосток, 6 марта, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Океанограф Жан-Мишель Кусто, сын известного исследователя Жака-Ива Кусто, направил письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с копиями президенту РФ Владимиру Путину и Минприроды. Он сообщил, что лучшим решением проблемы косаток и белух, оказавшихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя, — возвращение животных в дикую природу. Кусто и его команда готовы помочь властям в успешном решении этого вопроса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Putin.kremlin.ru Ученые осматривают белуху

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«Я и моя команда готовы помочь российским властям осуществить успешное возвращение косаток и белух в живую природу. Ввиду серьёзности ситуации и последних решений, принятых на федеральном уровне о судьбе косаток и белух, я взял на себя смелость отправить копию этого письма президенту Владимиру Путину и министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину, чтобы они были в курсе нашего предложения о помощи», — отметил в письме (имеется в редакции ИА REGNUM ) Жан-Мишель Кусто.

Исследователь считает, что лучшим вариантом по спасению заточенных в «китовой тюрьме» китообразных будет именно их возвращение в дикую природу.

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Кусто готов посетить бухту Средняя и вместе со специалистами дать оценку состояния здоровья млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная коалиция «Свободу косаткам и белухам» категорически не согласна с предложением Минприроды передать животных в пока ещё не существующий «Центр содержания крупных животных» на острове Русский во Владивостоке. А именно такое решение было принято по итогам заседания представителей разных ведомств с вице-премьером Алексеем Гордеевым, где обсуждался вопрос исполнения поручения президента РФ по спасению косаток и белух из «китовой тюрьмы».

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«Перемещение китообразных из бухты Средней на остров Русский неприемлемо, так как ведёт к значительному затягиванию их выпуска, к ухудшению условий содержания и по сути является сменой одной «китовой тюрьмы» на другую. Для животных нет никакой принципиальной разницы, в каком месте они будут содержаться в неволе», — пояснили общественники.