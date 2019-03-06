Владивосток, 6 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Общественная коалиция «Свободу косаткам и белухам» категорически не согласна с предложением Минприроды передать животных в пока ещё не существующий «Центр содержания крупных животных» на острове Русский во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Освободите Вилли» реж Саймон Уинсер. 1993. США, Франция Побег

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Общественники считают, что какая-либо передача или продажа незаконно выловленных животных в океанариумы, дельфинарии и прочие развлекательные заведения, как в России, так и за рубежом, не допускается законодательством нашей страны.

«Генпрокуратура неоднократно подчеркивала это в своих официальных заявлениях и ответах. Помещение незаконно выловленных животных в океанариумы не поддерживают общественные природоохранные организации, специалисты по морским млекопитающим, а также не приемлют граждане России и широкое международное сообщество. Петицию за выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы» на свободу подписали почти 1 миллион человек», — говорится в заявлении общественной коалиции «Свободу косаткам и белухам».

Заявление о том, что косатки и белухи будут перемещены в «Центр содержания крупных морских животных», которого пока не существует даже в проекте, говорит о том, что млекопитающие ещё долгое время будут находиться в «китовой тюрьме» в бухте Средняя.

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Также специалисты указывают на то, что перемещение на остров Русский может отразиться на здоровье косаток и белух.

«Перемещение китообразных из бухты Средней на остров Русский неприемлемо, так как ведёт к значительному затягиванию их выпуска, к ухудшению условий содержания и по сути является сменой одной «китовой тюрьмы» на другую. Для животных нет никакой принципиальной разницы, в каком месте они будут содержаться в неволе», — пояснили общественники.

В своём заявлении они указывают на то, что Минприроды и Минсельхоз в нарушение поручения президента России Владимира Путина не привлекли общественные организации к определению судьбы китообразных, просят это исправить и предлагают единственно верный, по их мнению, вариант — выпуск животных на волю.

«Коалиция «Свободу косаткам и белухам» считает единственно приемлемым вариантом выпуск животных из бухты Средней без каких-либо промежуточных центров после краткого курса реабилитации (не более 1,5−2 месяцев). Оптимальным является выпуск в районе отлова (из-за ледовой обстановки это возможно только с конца июня).Тем не менее специалисты считают приемлемым выпуск в более ранние сроки в Татарском проливе. Реабилитация (подготовка к выпуску) и косаток, и белух должна начаться немедленно и проходить на месте их текущего содержания в бухте Средняя. Для этого необходимо создать экспертную группу с участием российских и международных специалистов, решить вопрос с субарендой всего оборудования, передать животных из незаконного владения отловщиков под контроль экспертов и провести несложный комплекс мероприятий», — написали общественники.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблему содержания косаток в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя Приморского края нельзя считать закрытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эта ситуация будет взята контрольным управлением администрации президента России под особый контроль.

По данным следствия, добытчики выловили 11 косаток и 90 белух, среди которых оказались не достигшие половой зрелости особи. На животных был наложен арест.