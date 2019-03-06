Нижний Новгород, 6 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум.

На фоне общественных обсуждений о предстоящем строительстве низконапорного гидроузла, призванного улучшить судоходство на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, помимо недовольства жителей на самих слушаниях, в сети появилось открытое заявление от общественного движения «Комитет защиты Волжской поймы», набирающего поддержку у нижегородцев. Суть обращения к Владимиру Путину,Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и нижегородскому губернатору Глебу Никитину сводится к тому, что нужно остановить проект, а в качестве альтернативы предложено «создание в районе Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу существенно ниже двух существующих». Под обращением уже собрано свыше 200 подписей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government-nnov.ru Строительство низконапорного гидроузла на Волге

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Напомним, уже не одно десятилетие в Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл остро стоит вопрос 68-метровой отметки Чебоксарского водохранилища. В связи с тем, что фактически она составляет 63 метра, лимитируется пропускная способность и затруднено судоходство. Власти Чувашии и гидроэнергетики ратуют за подъём уровня до проектных 68 метров, но власти двух других регионов выступают против, опасаясь затопления территорий и последствий этого.

Нижегородская администрация в качестве альтернативы предложила возведение низконапорного гидроузла, который, по мнению губернатора Глеба Никитина, — единственный возможный способ восстановить судоходство на Волге. Проект попал в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта и оценивается в 43 млрд рублей.

На сегодня в регионе проходят жаркие дебаты и общественные слушания по проекту, и у жителей, чьи районы попадают в зону влияния строительства, возникло множество вопросов, на которые проектанты так и не дали ответов. Претензии на неполноту данных были и у минэкологии области, глава которого Денис Егоров по итогам общественных слушаний в Городце отметил, что есть ряд замечаний к предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду.

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Одновременно с этим общественное движение «Комитет защиты Волжской поймы» собирает подписи под открытым обращением к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху и нижегородскому губернатору Глебу Никитину, уверяя, что гидроузел «нанесёт непоправимый удар по благополучию населения, по окружающей среде и по бюджету страны».

"Речь идет о низконапорном гидроузле. Проще говоря — о плотине, которой чиновники хотят еще раз перегородить великую русскую реку Волгу. Если это произойдет, появится еще одно водохранилище. Многие десятки гектаров прибрежных территорий окажутся под водой или будут подтоплены вследствие подъёма уровня грунтовых вод», — отмечают авторы обращения, уточняя, что есть менее затратный и более эффективный способ — «создание в районе Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу существенно ниже двух существующих», который в связке с адекватным регулированием стока Горьковского водохранилища обеспечит беспрепятственное прохождение судов на время навигации.

Авторы напоминают, что этот проект был рекомендован научным советом РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии ещё в сентябре 2015 года, и тогда же учёные признали нецелесообразным строительство ещё одного гидроузла.

Комитет перечисляет последствия строительства гидроузла: подтопление и заболачивание значительной части населённых пунктов Балахнинского и Городецкого районов, домов и садовых участков посёлка Копосово в Сормовском районе Нижнего Новгорода, ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации из-за того, что в зоне подтопления оказываются кладбища, скотомогильники, свалки отходов, ухудшение качества питьевой воды, уничтожение мест обитания растений и животных, включая краснокнижные, гибель ценных дубрав, например, памятника природы регионального значения «Дубрава у города Городца», а также «разрушение федерального памятника архитектуры в селе Николо-Погост из-за подмывания берега и затопление памятников археологии XII—XIII вв».

"Мы считаем, что проблема судоходства на участке между Городцом и Нижним Новгородом должна быть обязательно решена. Но решение это не должно ущемлять интересы граждан, наносить удар по их благополучию и по окружающей среде. Оно должно быть разумным и экономически обоснованным», — резюмируют авторы, выступая против «необдуманного, варварского перегораживания Волги» и «за адекватный вариант, предложенный учеными РАН».

Петиция вызвала оживлённое обсуждение:

«Реку и так «каскадом ГЭС» превратили в цепь застойных болот. Их не новые строить, а существующие убирать надо, и фарватер — непрерывно чистить, тогда дело будет», «Предыдущий проект строительства низконапорной плотины, который проектировался в 2003—2005 годы в районе Большого Козино, получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. Теперь нам предлагают проект, расположенный ниже по Волге, то есть его воздействие на окружающую среду будет еще больше, чем у того проекта», «Хватит ждать милостей от природы, пора ее защищать!», «Ценой подтопления и затопления больших территорий, где проживают жители городов и посёлков, нанесения колоссального экологического ущерба, пытаются решить локальную проблему судоходства для частных речных перевозчиков. При этом альтернативный вариант решения транспортной проблемы игнорируется».