Оренбург, 6 марта, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Оренбургская область лидирует ро величине тарифа среди других российских регионов, где тариф на вывоз мусора рассчитывался, исходя из числа зарегистрированных или прописанных на жилплощади граждан. По представленным на пресс-конференции ОНФ данным, за мусор из расчета на одного человека платят в 31 регионе России. Самый высокий максимальный тариф установлен в Оренбургской области — 118 рублей (для жителей частного сектора в городе), сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

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Стоит отметить, ранее регоператор (ООО «Природа») и организации, которые занимаются начислением платежей (АО «Система «Город» и группа компаний «Т Плюс» в Оренбургской области), в один голос говорили об обоснованности и справедливости утверждённых тарифов. В начале февраля на пресс-конференции по поводу мусорной реформы региональный оператор сообщил, что при формировании тарифа примерно 5% учтено для оплаты услуг компаний, с которыми заключен договор о начислении платежей, то есть за квитанции.

Между тем, по данным ётут.рф, ООО «Природа» заложило в расчет 125 млн 516 тыс. рублей на выставление квитанций (оператор «Энергосбыт»), что составляет более 6% от тарифа. Расчёт тарифов по-прежнему вызывает множество вопросов. В таблице «Расчет массы твердых коммунальных отходов», которую предоставил Департамент по ценам и регулированию тарифов Оренбуржья, содержится только одна цифра — в графе план на 2019 год указано 734 382 тонны. Валовая выручка регоператора за 2019 год должна составить 2 млрд 429 млн 893 тыс. рублей. Примечательно, что руководитель ООО «Природа» настаивал на сумме 2 млрд 953 млн 327 тыс. рублей. Департамент не одобрил ряд расходов регоператора, например, 8 млн 337 тыс. рублей на приобретение офисной мебели и оргтехники, а также на оплату цифрового кабельного телевидения. Не согласился департамент с суммой 1 млн 560 тыс. рублей на бензин для легковых автомобилей и 5 млн 438 тыс. на рекламную продукцию.

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Много претензий со стороны оренбуржцев к данным, указанным в первых квитанциях, где выставлены счета за вывоз мусора. Многие жители получили квитанции, где в расчёт взяли и мёртвые души. Преподаватель кафедры журналистики Оренбургского педагогического госуниверситета Владимир Беребин на своей странице в соцсети отметил, что вместе с началом мусорной реформы и первыми платёжками, где указаны покойники, люди получили новые психологические травмы, за которые никто не ответит.

«Желание взять деньги по максимуму с населения здесь явно опережает хорошую предварительную подготовку к осуществлению своих функций — хотя бы по выверке тех же списков будущих плательщиков. Некоторые шарлычане увидели в завышенном количестве покушение на мошенничество и намерены обратиться в прокуратуру, чтоб та дала юридическую оценку таким действиям «Природы» и АО «Система «Город» как соответчика», — сказал Беребин.

Чтобы внести коррективы в данные о зарегистрированных и прописанных на жилпдощади, необходимо обратиться в группу «Т Плюс» в Оренбургской области или АО «Система «Город». Из Шарлыка ехать в Оренбург за сотни километров выходит накладно. А если взять во внимание, что в офисах могут быть огромные очереди в связи с некорректными квитанциями, то помимо финансовых расходов граждане могут понести ещё и психологические издержки. В Шарлыке сельская администрация договорилась с АО «Система «Город», и представители организации сами приедут в село исправлять ошибки относительно абонентской базы данных.

Между тем ситуация, когда, как оказывается, и покойники мусорят, сложилась не только в Шарлыке, но и в других муниципальных образованиях региона. Люди в очередной раз отмечают, что область вошла в реформу неподготовленной. Ранее регоператор заявлял, что обстановка стабилизируется в течение двух месяцев. Однако это вызывает сомнение. Потому что в апреле — мае ожидается новая волна массовых возмущений — уже со стороны дачников. Если в жилом секторе ООО «Природа» пришло уже на отлаженную ранее систему, связанную с вывозом мусора, то в дачных массивах по большому счёту придётся начинать с нуля. И здесь вновь возникают те же болезненные вопросы — о тарифах, нормативах и базе абонентов.

В Оренбуржье в начале марта прошли акции протеста, организованные оппозицией. Митинги оказались малочисленными. Накануне губернатор заявил о льготах, согласно которым многодетные семьи освобождаются от оплаты услуги по вывозу мусора, введена льгота и для детей войны. Сами организаторы протестных акций считают, что мусорную реформу, несмотря ни на какие митинги и пикеты, не отменят, нужно добиваться пересмотра тарифов. Но, как показывает практика, дело-то даже и не столько в тарифах, сколько в неподготовленности к новой системе обращения с ТКО. Так может стоит взять паузу и вместо наживы подумать о людях, провести основательную подготовку? Решатся ли наверху на мораторий? Если в отмену мусорной реформы граждане не верят, то идею моратория считают здравой и возможной.

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