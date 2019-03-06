Якутск, 6 марта, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В селе Буор-Сысы Момского района Якутии дети вынуждены учиться в холодной школе, а больные — обращаться в плохо прогревающийся фельдшерско-акушерский пункт. Эти проблемы констатировали представители правительства республики, посетившие населённый пункт с отчётом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

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О том, как прошёл визит, пишет газета «Индигир уоттара». По её информации, здание ФАПа — новое, но, несмотря на это, в сельском медицинском пункте холодно. Вынуждены мёрзнуть не только пациенты, но и 58 школьников — здание учреждения образования тоже плохо хранит тепло. Школе нужен капитальный ремонт или строительство нового здания, констатировала её директор Светлана Сен-дун-шен.

Планы строительства новой школы представители правительства включили в протокол. При этом подчеркнув, что решение о возведении нового здания может быть принято только после строительства школ, которые уже есть в плане, а также будет зависеть от числа учеников.

Помимо плачевного состояния здания жители села Буор-Сысы также пожаловались на оптимизацию численности в учреждении образования, получив ответ: эта проблема волнует людей во многих районах Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема условий обучения детей в школах волнует жителей многих сёл республики. Так, в селе Сайды Верхоянского района Якутии отсутствие нормальной школы — одна из самых острых проблем: для обучения детей используется два непригодных обветшалых здания. А жители юкагирского села Нелемное в Якутии вынуждены сами решать проблему плачевного состояния школы, которая, если не предпринять экстренных мер, скоро упадёт в овраг. Люди самостоятельно проводят берегоукрепительные работы, чтобы здание учебного заведения не разрушилось при обвале подмываемой во время паводка почвы, но это не помогает.