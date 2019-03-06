Вашингтон, 6 марта, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Законопроект об окончании военных действий американского контингента в Афганистане внесен сенаторами в Конгресс США, сообщает верхняя палата парламента Штатов.

В Афганистане

Уточняется, что законопроект под названием «Закон о возвращении американских войск домой после благородной службы» внесли на рассмотрение конгрессменами сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол и его коллега демократ Том Юдолл.

Если документ будет принят конгрессменами и в итоге подписан президентом, американский контингент должен будет выйти из Афганистана до конца года — в соответствии с планом, который нужно будет составить за полтора месяца.

Согласно документу, после вступления в силу этого закона американцы не смогут применять военную силу против террористов на афганской территории.

Планируются также выплаты американцам, отслужившим в Афганистане: речь идет о пособии в размере $2,5 тыс., которое получат более трех миллионов военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон на переговорах в Дохе договорился с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе своих войск из Афганистана. Чтобы это соглашение имело силу, его должны одобрить в Кабуле.

Читайте подробнее: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США добились прогресса по вопросу о выводе войск