Москва, 6 марта, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Полный отказ от призыва в армию нецелесообразен, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, пишет 6 марта «Красная звезда».

Mil.ru Призывники

Отвечая на вопрос о перспективах отказа от призыва граждан на военную службу и перехода к контрактной армии, представитель Генштаба РФ отметил, что контрактников за последние несколько лет стало значительно больше, и это дало возможность «пропорционально снизить количество призывников».

Так, в минувшем году службу по контракту проходили более 350 тысяч человек, а соотношение численности контрактников и призывников составило 1,7:1.

«Вместе с тем с учётом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — сказал Бурдинский.