Касабланка, Марокко, 5 марта, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Католики Марокко надеются, что визит в королевство 30−31 марта папы Римского Франциска поможет улучшить положение беженцев, 5 марта передает агентство Associated Press.

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«Наша церковь страдает от нехватки средств. Мы можем дать некоторым мигрантам еду, но мы не можем дать им уважение, которого они заслуживают. Это люди, а не животные», — заявил на пресс-конференции в Касабланке архиепископ Танжера Сантьяго Агрело Мартинес.

Мигранты из стран Африки к югу от Сахары являются основными прихожанами Католической церкви Марокко — коренное население королевства по-преимуществу мусульманское.

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