Лондон, 5 марта, 2019, 22:39 — ИА Регнум. По меньшей мере на двух из трёх посылок с бомбами, обнаруженными 5 марта в аэропортах и на железнодорожной станции в Лондоне, были наклеены ирландские марки. Об этом сообщает Sky News.

jackmac34 Почта

По информации телеканала, все посылки, предположительно, были отправлены из Дублина.

Сообщается, что ирландские правоохранители взаимодействуют с контртеррористическим подразделением полиции Лондона в продолжающемся расследовании инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, небольшие пакеты со взрывными устройствами были обнаружены сегодня в здании лондонского вокзала «Ватерлоо» и в аэропортах «Хитроу» и «Лондон-Сити».