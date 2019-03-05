Ростов-на-Дону, 5 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Ростовской области будет направлено почти 57 млрд рублей. Средства будут выделены из региональной казны до 2024 года. Среди основных направлений работы регионального минздрава — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Ruscur.ru Медицина

«Основные наши направления — это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими, кадровые вопросы, создание единого информационного контура здравоохранения, экспорт медицинских услуг», — приводит слова министра ТАСС.

Из средств федеральной казны в рамках нацпроекта в текущем году Донскому региону уже выделено 388,3 млн рублей. Деньги будут направлены на региональную программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — переоснастят региональный сосудистый центр и увеличат количество сосудистых центров в регионе.

Кроме того, более 5 млрд рублей из федерального бюджета регион получит на борьбу с онкологией. По словам Быковской, большая часть средств будет вложена в покупку дорогостоящих лекарств больным с четвёртой стадией рака, остаток потратят на переоснащение клиник.

ИА REGNUM напоминает, что в России до 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» планируется направить 1,725 трлн рублей. Главная задача нацпроекта — снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также устранение кадрового дефицита и развитие инфраструктуры детских больниц.

Читайте также: На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» направят 1,73 трлн рублей