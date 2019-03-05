Сеул, 5 марта, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Северная Корея восстанавливает зону пуска ракет на ядерном полигоне Дончан-ри, 5 марта передает южнокорейское информагентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Согласно заявлению разведки Южной Кореи, на полигоне, частично разрушенном в 2018 году, восстанавливаются крыши на объектах.

По словам представителей разведки, «информация у США такая же» — американские спецслужбы тоже отмечают активность на закрытом полигоне.

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