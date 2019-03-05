Брюссель, 5 марта, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддерживает исключение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из рядов Европейской народной партии (EPP), 5 марта передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Виктор Орбан

«Если кто-то лжет о европейских делах по внутренним политическим причинам, он должен спросить себя, хочет ли он по-прежнему принадлежать к клубу EPP», — заявил Юнкер журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 марта EPP исключила из своих рядов венгерскую партию «Фидес» и возглавляющего её Орбана.

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