Вашингтон, 5 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Северный морской путь становится открыт всё чаще, поэтому Соединённые Штаты готовы «сдерживать» Россию в Арктике, заявил 5 марта глава Европейского командования США генерал Кёртис Скаппаротти в американском сенате.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В частности, Скаппаротти отметил, что в последнее время Северный морской путь бывает открыт всё чаще и появилась «ресурсная и коммерческая заинтересованность» в этом торговом маршруте.

«Они стали перемещать туда различные военные системы, чтобы усилить контроль над этим регионом», — возмутился Скаппаротти.

«Нам пришлось изменить развёртывание части наших сил, оперативные направления, чтобы обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», — подчеркнул американский генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейского командования США попросил дополнительных сил и ресурсов для «сдерживания» России в Европе.