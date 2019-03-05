Лондон, 5 марта, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Скотленд-Ярд официально объявил о расследовании «почтового минирования» лондонского вокзала «Ватерлоо» и двух столичных аэропортов, сообщает 5 марта РИА Новости со ссылкой на извещение Столичной полиции Лондона.

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В извещении указано, что три миниатюрных взрывных устройства, замаскированных под почтовые пакеты, были доставлены почтой в здания лондонского вокзала Ватерлоо и аэропортов Хитроу и Сити.

Мощность самодельных бомб была признана достаточной для инициирования небольшого пожара.

«Контртеррористическое подразделение Столичной полиции рассматривает инциденты как связанные между собой и открыто различным версиям», — цитирует агентство текст извещения.

Напомним, взорваться успел один из трех пакетов, отправленный в аэропорт Хитроу. Остальные бомбы были своевременно обезврежены.