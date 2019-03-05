Вашингтон, 5 марта, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Европейскому командованию вооруженных сил США необходимы дополнительные морские и воздушные силы для сдерживания России, заявил 5 марта начальник этой структуры генерал Кёртис Скапарротти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

По его словам, морской потенциал нужен для увеличения «смертоносности нашего оружия» и противодействия российским морским силам. Для его обеспечения Скапаротти хотелось бы расширить и инфраструктуру.

Скапарротти сообщил, что уже закладываются бюджетные основы для ускоренного развития боевых самолетов четвертого и пятого поколения, будет повышено ротационное присутствие эсминцев с крылатыми ракетами, авианосцев и субмарин.

Тем не менее для полной уверенности Скапарротти желал бы расширения европейских структур ПВО и ПРО, а также разведывательного потенциала.