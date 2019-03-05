Вашингтон, 5 марта, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Военные США и Израиля заявили о временном развертывании американской системы ПРО THAAD в Израиле. Об этом сообщил военный новостной ресурс Task and Purpose. Данное действие призвано проверить возможности американских военных по быстрому развертыванию данного оружия по всему миру.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал прибытие системы THAAD в знак приверженности США обеспечению израильской безопасности.

Представитель ВС Израиля подполковник Джонатан Конрикус сказал, что развертывание отличается от предыдущих имитируемых совместных военных учений США и Израиля и включает тактическую координацию на местах. По его словам, все компоненты системы THAAD находятся на военно-воздушной базе в пустыне Негев, на юге Израиля, и вскоре будут перемещены в нераскрытое место на юге Израиля.

Он также добавил, что «преимущество, с израильской точки зрения, заключается в том, что у нас есть возможность интегрировать THAAD в наши системы и моделировать различные сценарии».

Следует заметить, что усилилась напряженность в отношениях между Тель-Авивом и Тегераном. Причиной ее стали удары израильских ВВС по объектам на территории Сирии. С 25 декабря такие авиаудары наносились уже трижды. В результате данных ударов погибли и иранские военнослужащие. Иранские официальные лица считают войну с Израилем вполне возможной.

В данном противостоянии Иран может задействовать ракетный потенциал своих союзников из ливанской «Хезболлы», хотя эти ракеты — это не цели для THAAD, а для израильской системы «Железный купол». Кроме того, сирийские военные заявляли, что их ракетный потенциал находится в надежном месте и может достичь любой точки Израиля.

Также приближается момент постановки на боевое дежурство сирийских комплексов С-300. Ранее сообщалось, что обучение сирийских специалистов ПВО находится на заключительном этапе, а технически комплексы уже готовы.