Медведев в Болгарии призвал к упрощению визового режима
София, 5 марта, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Полноценное сотрудничество России и Болгарии в туристической сфере не может обойтись без упрощения визовых формальностей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая 5 марта в Софии на открытии Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма.
Медевдев отметил, что Болгарию ежегодно посещают около полумиллиона российских туристов. По разным оценкам, до 300 тысяч из них имеет недвижимость на черноморском побережье Болгарии.
«Болгары тоже отдыхают в России. Их не так много, но отдыхают, причём общий турпоток в Россию из-за рубежа растёт. За последние пять лет он увеличился в полтора раза — до 50 тысяч с небольшим», — сказал российский премьер.
По его словам, работа по упрощению визового режима для туристов является непростой задачей, но «этим действительно нужно заниматься», и это касается туристического обмена как с Болгарией, так и со всем Европейским союзом.
«Мы в какой-то момент на этом пути находились, но потом в силу известных причин всё это заглохло, и ничего выдающегося не происходит, — сказал Медведев. — Но мне кажется, если говорить о нормальном туристическом общении, то, конечно, без упрощённых виз, без нормальных способов въезда и выезда, включая электронные визы, просто не обойтись».
Он подчеркнул, что в России открыты к такой работе и «готовы идти на самые современные виды визовых решений».
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов со своей стороны отметил, что несмотря на «исключительно сложные международные отношения», двум странам «всегда удавалось в максимальной степени развивать отношения там, где не действуют санкции со всей своей гильотиной».
Он напомнил, что болгарские визы можно получить уже в 59 российских городах. Накануне, по его словам, вместе с Дмитрием Медведевым и мэром Бургаса Димитром Николовым обсуждался запуск паромной переправы между Бургасом и Новороссийском, которая позволит приезжать в Болгарию на автомобилях. В целом власти республики намерены помочь сектору в увеличении туристического потока для преодоления конкуренции с Грецией и Турцией, пообещал он.
«Мы постараемся проявлять большую гибкость, потому что, о чём говорил премьер-министр России, в условиях такой конкуренции турист выбирает лучшее место для отдыха, обслуживание, качество питания и безопасность», — сказал Борисов, добавив, что «сбалансированная внешняя политика Болгарии в значительной степени способствует достижению безопасности».
Отметим, в Софии ещё в 2017 году сообщали, что в целях привлечения большего числа туристов из России власти республики обсуждают изменение визовой политики в отношении российских граждан.
В частности, как заявлялось, рассматривается вопрос о снижении стоимости визового сбора для граждан России в целом и об освобождении от такого сбора российских детей в возрасте до 16 лет. Кроме этого, прорабатывался ряд мер для снижения цен на авиабилеты.
Посол Болгарии в Москве Бойко Коцев заявлял, что всё это может стать лишь одной из составляющих целого комплекса мер, направленных на привлечение российских туристов на болгарские курорты.
Между тем никаких существенных послаблений в визовом режиме Болгарией до настоящего времени так и не было принято. Сообщалось, что правительство страны продолжает работать над этим вопросом.
В 2014 году на фоне осложнения отношений между Москвой и Софией и присоединения Болгарии к санкциям против России поток российских туристов в страну стал серьёзно сокращаться. Туроператоры отмечали, что многие из туристов, прежде посещавших Болгарию, предпочли для отдыха другие страны. Часть традиционного болгарского турпотока оттянул на себя и присоединившийся к России Крым.
В 2016 году Болгария снизила стоимость оформления виз для российских граждан, начала выдавать трёхлетние мультивизы, а также сократила сроки рассмотрения документов на визу до двух дней, пообещав и далее работать на упрощением визовых формальностей. После этих решений, а также на фоне стабилизации курса рубля поток российских туристов в республику стал постепенно восстанавливаться.