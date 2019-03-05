София, 5 марта, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Полноценное сотрудничество России и Болгарии в туристической сфере не может обойтись без упрощения визовых формальностей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая 5 марта в Софии на открытии Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта

Медевдев отметил, что Болгарию ежегодно посещают около полумиллиона российских туристов. По разным оценкам, до 300 тысяч из них имеет недвижимость на черноморском побережье Болгарии.

«Болгары тоже отдыхают в России. Их не так много, но отдыхают, причём общий турпоток в Россию из-за рубежа растёт. За последние пять лет он увеличился в полтора раза — до 50 тысяч с небольшим», — сказал российский премьер.

По его словам, работа по упрощению визового режима для туристов является непростой задачей, но «этим действительно нужно заниматься», и это касается туристического обмена как с Болгарией, так и со всем Европейским союзом.

«Мы в какой-то момент на этом пути находились, но потом в силу известных причин всё это заглохло, и ничего выдающегося не происходит, — сказал Медведев. — Но мне кажется, если говорить о нормальном туристическом общении, то, конечно, без упрощённых виз, без нормальных способов въезда и выезда, включая электронные визы, просто не обойтись».

Он подчеркнул, что в России открыты к такой работе и «готовы идти на самые современные виды визовых решений».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов со своей стороны отметил, что несмотря на «исключительно сложные международные отношения», двум странам «всегда удавалось в максимальной степени развивать отношения там, где не действуют санкции со всей своей гильотиной».

Он напомнил, что болгарские визы можно получить уже в 59 российских городах. Накануне, по его словам, вместе с Дмитрием Медведевым и мэром Бургаса Димитром Николовым обсуждался запуск паромной переправы между Бургасом и Новороссийском, которая позволит приезжать в Болгарию на автомобилях. В целом власти республики намерены помочь сектору в увеличении туристического потока для преодоления конкуренции с Грецией и Турцией, пообещал он.

«Мы постараемся проявлять большую гибкость, потому что, о чём говорил премьер-министр России, в условиях такой конкуренции турист выбирает лучшее место для отдыха, обслуживание, качество питания и безопасность», — сказал Борисов, добавив, что «сбалансированная внешняя политика Болгарии в значительной степени способствует достижению безопасности».

Отметим, в Софии ещё в 2017 году сообщали, что в целях привлечения большего числа туристов из России власти республики обсуждают изменение визовой политики в отношении российских граждан.

В частности, как заявлялось, рассматривается вопрос о снижении стоимости визового сбора для граждан России в целом и об освобождении от такого сбора российских детей в возрасте до 16 лет. Кроме этого, прорабатывался ряд мер для снижения цен на авиабилеты.

Посол Болгарии в Москве Бойко Коцев заявлял, что всё это может стать лишь одной из составляющих целого комплекса мер, направленных на привлечение российских туристов на болгарские курорты.

Между тем никаких существенных послаблений в визовом режиме Болгарией до настоящего времени так и не было принято. Сообщалось, что правительство страны продолжает работать над этим вопросом.

В 2014 году на фоне осложнения отношений между Москвой и Софией и присоединения Болгарии к санкциям против России поток российских туристов в страну стал серьёзно сокращаться. Туроператоры отмечали, что многие из туристов, прежде посещавших Болгарию, предпочли для отдыха другие страны. Часть традиционного болгарского турпотока оттянул на себя и присоединившийся к России Крым.

В 2016 году Болгария снизила стоимость оформления виз для российских граждан, начала выдавать трёхлетние мультивизы, а также сократила сроки рассмотрения документов на визу до двух дней, пообещав и далее работать на упрощением визовых формальностей. После этих решений, а также на фоне стабилизации курса рубля поток российских туристов в республику стал постепенно восстанавливаться.