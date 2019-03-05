Сеул, 5 марта, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Компания Hyundai Motor Group представила технологию, которая позволяет открыть двери или завести автомобиль с помощью смартфона, сообщает Chosun Biz.

Известно, что данная технология будет применяться к новым моделям автомобилей, начиная с новой Hyundai Sonata.

Согласно информационному источнику, технология «цифрового ключа» будет работать на базе технологий NFC и Bluetoth. Кроме того, цифровым ключом смогут пользоваться одновременно до четырех человек с помощью приложения для смартфона.

Для тех, кому неудобно пользоваться цифровыми ключами, также будут выпущены ключи-карточки (размером с кредитку).

Кроме того, цифровые ключи не только распознают кто садится за руль, но и с помощью персонализированного профиля автоматически изменяют положение сидения водителя, руля, зеркала и других настроек для наибольшего удобства водителя.

Near field communication, NFC — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.