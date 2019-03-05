Москва, 5 марта, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Требование Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции ввести минимальную цену на пиво в размере не ниже 35 руб. за каждые 0,5 литра формально делается, конечно, для целей борьбы с контрафактной продукцией и подделками. Однако здесь преследуются и иные цели, а именно — поддержать малых и средних, особенно региональных производителей пива, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

AJEL Пиво

«Ни для кого не секрет, что в России пивной рынок «оккупирован» транснациональными производителями. По данным Росстата и маркетингового агентства Nielsen, крупнейшим производителем пива в России в 1 полугодии 2018 года оставалась датская корпорация Carlsberg Group, которой принадлежала треть рынка (напомним, что наиболее известные российские бренды, принадлежащие этой корпорации — «Балтика», Tuborg, Kronenburg 1664, Zatecky Gus, Holsten, «Невское», «Арсенальное» и, конечно, сам флагманский бренд Carlsberg)», — пояснила эксперт.

Другими крупнейшими производителями пива в России являются AB InBev, Heineken и Efes Russia, брендам каждой из которых принадлежат по 12−15% российского пивного рынка. В совокупности более 72% российского пивного рынка приходится на транснациональные корпорации и еще примерно 1% — на импортные поставки. Не более 14−15% рынка пива принадлежит российским малым и средним производителям.

«С одной стороны, логично, что российский рынок полностью заняли транснациональные производители пива, которые еще в «нулевые» годы занимались активной скупкой акций пивоваренных заводов, да и пиво для России с ее северным типом потребления напитков является все-таки не «родным"напитком, как русская водка, а принесенным извне. Но, с другой стороны, это не значит, что государство не должно оказывать поддержку отечественным производителям, в том числе тех видов продукции, которые когда-то не были сильной стороной России», — отметила Мильчакова

В России при господдержке появились стимулы для развития виноделия. Так что и для отечественных производителей пива поддержка тоже нужна, например в виде минимальной цены на бутылку пива, в противном случае российские производители проиграют конкуренцию транснациональным корпорациям, у которых ниже издержки за счет синергии и больше возможностей для снижения цены.

«Потребитель в среднесрочном аспекте выиграет от введения минимальной цены на пиво — меньше будет контрафакта и подделок. Отметим также, что после многих лет падения рынок пива в России в 2018 году вырос на 4,1%, чему очень помог прошедший в России чемпионат мира по футболу. В этом аспекте российскому производителю тем более нужно помочь», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в Министерство финансов.

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