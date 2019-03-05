США выдвинули РФ условия, Италия просит вернуться в ПАСЕ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Об условиях переговоров США и России по ракетному договору;
- Минск считает, что евразийская интеграция «поворачивает вспять»;
- Италия выступила против антироссийских санкций;
- Законопроект о запрете хостелов в жилых домах принят с поправками;
- Шанс на спасение: о судьбе ростовского завода «Цимлянские вина».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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