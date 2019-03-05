Москва, 5 марта, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Законопроект, предписывающий командирам отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

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Сейчас закон предписывает командирам отвечать за «морально-психологическое состояние подчиненного личного состава». С принятием закона обязанностей у офицеров прибавится.

Правительство предписывает им отвечать за «морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава».

При этом, указали авторы, под морально-политическим и психологическим состоянием понимается «совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи».

Ранее Госдума приняла закон, ограничивающий военнослужащих в применении современных гаджетов с интернетом и геолокацией. Речь идет о смартфонах, умных часах, фитнес-браслетах и трекерах.