Якутск, 5 марта, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Алкоголь в Якутии нужно продавать круглосуточно, чтобы не создавать эффект запретного плода. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог республики Андрей Данилов, анализируя итоги региональной антиалкогольной кампании и свежие предложения о послаблении запретительных мер.

Sakha.gov.ru Алкоголь в Якутии

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Эксперт ставит вопросы, ответы на которые, по его мнению, помогут понять, нужны ли Якутии антиалкогольные ограничения и что с ними делать. Андрей Данилов считает важным разобраться, кому выгодны бутлегеры, крупные торговые сети торговли алкоголем, псевдокафе и торговля контрафактом, кому нужен политический капитал на популистских запретных мерах и для чего запретительными мерами повышаются ценность и цена алкоголя.

«Ещё один вопрос — кому выгодно то, что наш местный производитель алкогольной продукции ФАПК не может произвести собственный спирт ректификат, а закупает его? Из этого вытекает следующий вопрос: почему наш ФАПК не может обеспечить население качественной продукцией в нужном объёме?» — задаёт вопросы Андрей Данилов. Он считает их важными в том числе в свете того, что производство алкоголя — это отрасль промышленности республики.

Законодательный акт, в котором прописаны меры, ограничивающие торговлю спиртным в республике, политолог называет законом прибыли и выгоды.

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«Все эти запреты не решают проблемы, а всего лишь делают кому-то сверхприбыль. Внедрить их было выгодно. Выгодно было руками бутлегеров продавать контрафакт, за который вряд ли кто-то понесёт ответственность. Руками бутлегеров выгодно выкупать в сетях магазинов ящиками алкоголь, тем самым делая прибыль хозяевам этих алкосетей. Выгодны и недокафе, где, накручивая цены, торгуют алкоголем. Выгоден политический капитал и образ борца с алкогольной продукцией и незаконной торговлей. И, конечно, выгодно, чтобы народ покупал у бутлегеров вдвое, втрое дорого и удивлялся своей смекалке, способности обойти систему и запрет, и продолжал тупеть, удивляясь своей гениальности. Выгодно крупным сетям, которые фактически монополизировали продажу алкоголя и задушили малый бизнес. Выгодно всем, кроме простого человека, который желает выпить — обменять эквивалент своего труда, заработанные деньги, на товар, алкоголь. И, конечно, это выгодно шизоидам, которые, не зная основ химии и не постигнув азы производства алкоголя, зачастую не имея медицинского образования, с благой пеной на устах будут доказывать, что «клетки мозга вымываются с мочой».

Все обсуждения на тему антиалкогольных мер эксперт считает бессмысленными. Вопрос ограничений продажи спиртного Андрей Данилов считает чисто экономическим.

«Необходимо полное отсутствие ограничений на продажу алкоголя. Нужно, чтобы было развитие малого бизнеса, который у нас держался на алкоголе и сигаретах, а потом из продуктовой сферы частников уже вытеснили огромные магазины, оптовые базы и прочее. Что касается факторов здоровья, то тут палка о двух концах. Очень много контрафакта, которым можно запросто отравиться, поэтому смертность от алкоголя возрастает», — считает Андрей Данилов.

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По его мнению, зоной трезвости сёла Якутии объявляли ни столько с целью заботы об их жителях, сколько для того, чтобы выделиться перед правительством, парламентом и в своё время перед экс-главой республики Егором Борисовым.

«Но в населённые пункты, где торговля спиртным запрещена, может доставить алкоголь любой таксист или проезжающий мимо дальнобойщик. Люди выходят на трассу и покупают спиртное. Но это, во-первых, нелицензированный алкоголь, а во-вторых, идущий мимо кассы. Кому-то был выгоден этот закон, который абсолютно не повлиял на трезвость, ведь люди как пили, так и пьют. Просто стали заказывать алкоголь у бутлегеров. А выгодно это может быть, прежде всего, тем политикам, за которыми стоят алкогольные компании, финансирующие потом избирательные кампании. И выгодно крупным продавцам алкогольных сетей, потому что тот же бутлегер будет закупаться у них, а потом продавать все это втридорога», — считает эксперт.

Андрей Данилов подозревает за всеми этими ограничительными мерами монополистический сговор: потому что для того, чтобы торговать алкоголем, очень много требований нужно соблюсти. При этом продолжают работать очевидные лжекафе в три-четыре столика, и это тоже, скорее всего, кому-то выгодно, подозревает эксперт.

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«К чему принимать эти глупейшие законы? 300 метров от образовательных учреждений. Ну где у нас такие расстояния нашли? У нас школы и детские сады стоят очень плотно. Если человек захочет выпить, он всё равно найдёт, где купить алкоголь — хоть за 200, хоть за 300 метров, хоть за городом. Ограничение времени продажи спиртного тоже якобы должно как-то остановить население. Но в итоге люди просто покупают в два раза больше, потому что труднее и дороже будет достать алкоголь после 20.00», — доказывает свою точку зрения политолог.

Закон, которым в Якутии были введены ограничения торговли алкоголем, Андрей Данилов назвал неэффективным. Главной его целью он считает политическую поддержку Егора Борисова как борца за трезвость.

«На самом деле ни одна антиалкогольная кампания, которая глупо так начинается, не приводила ни к чему хорошему. Вспомним хоть антиалкогольную кампанию в США. В итоге же её свернули, но на этом очень сильно поднялся нелегальный бизнес, работавший в обход налогов — при том, что этот нелегальный бизнес, так сказать, «крышевали» политики, которые принимают законы, и на этом в США выросла целая плеяда мафиози. В Якутии похожая ситуация — запретительные меры не пополняют нашу казну, если с экономической точки зрения смотреть. И у нас это тоже кому-то выгодно, бутлегеров же никто не останавливает, и они продолжают свою деятельность. Хотите, чтобы казна пополнилась — делайте алкоголь государственным. И введите монополию производства алкоголя. Представьте, какие доходы будут. Эти деньги можно будет тратить и на школы, и на больницы, где будут прививать адекватное отношение к алкоголю или лечить людей, уже подверженных пьянству. То есть наиболее логичный выход — разрешить лицензированно торговать алкоголем всем. А сейчас бутылка водки будет стоить 1000 рублей у бутлегеров, хотя её цена в магазине — 300−500 рублей, и непонятно, кому эта разница уходит. Также и в сёлах — те, кто торгуют из-под полы алкоголем, всегда найдутся. Местные таксисты на этом и зарабатывают, они привезут всё, что угодно», — развенчивает эксперт мифы о действенности антиалкогольной политики.

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Андрей Данилов подчёркивает необходимость полностью отменить все запретительные меры и сконцентрироваться на пропаганде здорового образа жизни, наглядно объясняя уже в школах, что такое алкоголь и как он влияет на организм — «пусть дети увидят наглядно и печень пьяницы, и мозг».

«Но некоторые боятся называть вещи своими именами и не решаются сказать: а давайте уже в открытую торговать и не пропускать мимо бюджета огромные деньги: «Давайте перенесём, сдвинем время». Этот сдвиг не поможет — до этого времени и после всё равно понадобятся бутлегеры, всё равно будут работать нелегальные точки продажи — это те же самые шесть часов. Если на то пошло, то продавайте тогда алкоголь с 12 ночи до 6 утра, самый спрос в это время, и категория целевая конкретная», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта госсобрание Якутии рассмотрит законопроект, которым предлагается смягчение антиалкогольного законодательства. Поправки с целью внесения изменений в статьи 1 и 2 закона Якутии «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в республике» внёс депутат, председатель координационного совета по предпринимательству при главе региона Виктор Фёдоров. Он предлагает изменить время действия запрета торговли алкогольной продукцией в регионе, перенеся его на период с 16.00 до 22.00. Кроме того, депутат считает нужным дополнить слова о запрете торговли спиртным в нежилых помещениях многоквартирных домов уточнением, что эти ограничения не касаются магазинов, которые спроектированы в многоэтажках при строительстве.

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