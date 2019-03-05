Минск, 5 марта, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на опасность обратного поворота интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление он сделал 5 марта на совещании в Минске, передает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся», — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что ему докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для белорусских субъектов хозяйствования. При этом конкретной работы по устранению преград не ведется, она прикрывается некой «цифровой повесткой».

Глава Белоруссии напомнил о «пакетном принципе» в решении острых вопросов и предложил к нему вернуться для преодоления барьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что процесс евразийской интеграции продвигается не так быстро, как хотелось, в связи с конфронтацией в отношениях России и Запада.

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