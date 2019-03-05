Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в научном центре Российской академии наук проходит церемония прощания с известным учёным, лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь во время прощания с Жоресом Алферовым в научном центре РАН

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Проводить академика РАН, который умер 2 марта после тяжёлой болезни, пришли сотни человек. На гражданской панихиде присутствуют директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, академик РАН Владимир Фортов, член Совета Федерации Наталья Дементьева, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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«Сегодня тяжёлый день, потому что мы прощаемся не только с выдающимся человеком, но и с целой эпохой. Жорес Иванович очень много сделал не только для популяризации науки. Он активно развивал международные связи. Я думаю, что задача его учеников и последователей — довести до конца все его начинания», — сказал академик Геннадий Красников.

Прощание проходит в здании, где находился рабочий кабинет учёного. У гроба академика выставлен почётный караул, рядом выставлены многочисленные награды учёного. В зале находится знамённая группа с государственным флагом РФ и флагом Санкт-Петербурга с траурными лентами.

Церемония завершится в 13:00 мск. Похоронят Алферова на Комаровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, российский учёный с мировым именем, лауреат Нобелевской премии по физике, депутат Государственной думы Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге 2 марта в возрасте 88 лет. Официальная причина смерти — острая сердечно-лёгочная недостаточность.