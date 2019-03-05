Ростов-на-Дону, 5 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Завод «Цимлянские вина», входивший некогда в число ведущих производителей вина в Ростовской области, получил шанс на спасение. Компания, которая в настоящее время находится под наблюдением в деле о банкротстве, нашла нового инвестора. Об этом журналистам сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

Hajime NAKANO Бокал вина

«Инвестор известен, сделаны определенные первые шаги, заключены определенные соглашения. Но все мы понимаем, что это происходит в рамках дела о банкротстве, которое пока в суде. Работа сейчас ведётся, и я уверена, что новая команда сформирует для себя какой-то приоритетный план развития. Понятно, что главное — возобновить производство, обеспечить рабочие места и восстановить производство уже готовой продукции. Виноматериал есть, лицензия у предприятия есть, кадры есть. Я не исключаю, что в этом году будет запущено производство», — цитирует Теларову портал Don24.ru.

Финансовые трудности на предприятии начались в 2017 году, после чего завод был объявлен банкротом.

Согласно информации из отрытых источников, ОАО «Цимлянские вина» было одним из лидеров алкогольного рынка в России, крупнейшим производителем шампанских и игристых вин на Дону. Предприятие и виноградники находятся в районе города Цимлянска, на берегу Цимлянского водохранилища.

Специалисты компании вырастили несколько десятков сортов винограда, в том числе сорта винограда, которые считались уникальным генофондом России.

Стоит отметить, что в Ростовской области резко сократился выпуск винодельческой продукции — на 26%. К такому показателю, считают эксперты, привела остановка производства шампанских вин.