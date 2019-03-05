Ростовскому заводу «Цимлянские вина» дали шанс на спасение
Ростов-на-Дону, 5 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Завод «Цимлянские вина», входивший некогда в число ведущих производителей вина в Ростовской области, получил шанс на спасение. Компания, которая в настоящее время находится под наблюдением в деле о банкротстве, нашла нового инвестора. Об этом журналистам сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.
«Инвестор известен, сделаны определенные первые шаги, заключены определенные соглашения. Но все мы понимаем, что это происходит в рамках дела о банкротстве, которое пока в суде. Работа сейчас ведётся, и я уверена, что новая команда сформирует для себя какой-то приоритетный план развития. Понятно, что главное — возобновить производство, обеспечить рабочие места и восстановить производство уже готовой продукции. Виноматериал есть, лицензия у предприятия есть, кадры есть. Я не исключаю, что в этом году будет запущено производство», — цитирует Теларову портал Don24.ru.
Финансовые трудности на предприятии начались в 2017 году, после чего завод был объявлен банкротом.
Согласно информации из отрытых источников, ОАО «Цимлянские вина» было одним из лидеров алкогольного рынка в России, крупнейшим производителем шампанских и игристых вин на Дону. Предприятие и виноградники находятся в районе города Цимлянска, на берегу Цимлянского водохранилища.
Специалисты компании вырастили несколько десятков сортов винограда, в том числе сорта винограда, которые считались уникальным генофондом России.
Стоит отметить, что в Ростовской области резко сократился выпуск винодельческой продукции — на 26%. К такому показателю, считают эксперты, привела остановка производства шампанских вин.