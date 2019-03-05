Москва, 5 марта, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Госдума может в марте обсудить законопроект о пересчете пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. Такое решение принято на дополнительном заседании Совета Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Первое чтение — 12-го числа, 19-го — второе чтение, 21-го — третье», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Вместе с тем профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике предлагал Совету Думы согласиться с тем, что инициатива будет включена в порядок работы нижней палаты парламента на апрель 2019 года. Срок был установлен в соответствии с регламентом Госдумы.

Учитывая высокую социальную значимость закона и его приоритетное рассмотрение, и чтобы соблюсти все регламентные нормы, было принято решение направить обращения к руководителям исполнительной и законодательной власти субъектов РФ с просьбой представить до 8 марта в Госдуму отзывы на законопроект, отметил Володин.

Правительственный законопроект предполагал доплаты малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Реализация норм потребует выделения дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет.