Астана, 5 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта Казахстана планирует ужесточить меры по борьбе с употреблением допинга, заявил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы после заседания правительства республики, сообщает 5 марта агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

По его словам, министерство инициировало изменения в закон о спорте, которые предусматривают ужесточение наказания для спортсменов, принимающих допинг.

Мухамедиулы, отвечая на вопрос об употреблении допинга лыжником Алексеем Полтораниным, заявил, что все подробности произошедшего будут представлены 6 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев заявил, что казахстанский лыжник Алексей Полторанин, которого обвиняют в употреблении допинга в Австрии, отказался выходить на связь.