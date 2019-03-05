Москва, 5 марта, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent, достигнув отметки $65 за баррель, оказались в точке равновесия. По крайне мере именно к такому выводу можно прийти, анализируя заявления двух противоборствующих сторон — американского президента и представителей стран ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Фактически на рынке нефти с помощью словесных интервенций образовался достаточно жесткий ценовой коридор, с верхней границей в $68−70 за баррель Brent и с нижней в $59−61. Дональд Трамп — противник высоких цен ($70 и выше), ОПЕК+ — противник низких ($60 и ниже), и каждая из сторон готова ожесточенно защищать свою позицию. Что уже неоднократно было продемонстрировано», — отметил эксперт.

На текущий момент цена Brent находится в равновесии интересов, в идеале бы ее здесь и зафиксировать, однако это невозможно. Так что новая порция отраслевой статистики вновь начнет раскачивать этот ценовой маятник публикациями новых данных о запасах сырой нефти в США, уже ночью с 5 на 6 марта в 00:30 по мск возможен первый толчок.

«Поэтому вторник, 5 марта, для Brent, вероятно, станет днем равновесия, и котировки в течение всего дня будут находиться близко к $65 за баррель в диапазоне $64,30−65,70», — считает Быков.

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