Москва, 5 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке в 2018 году были достаточно низкими и только в декабре чуть-чуть пошли вверх. Но Центробанк в настоящее время следит за ситуацией на ипотечном рынке и рассчитывает, что ставки стабилизируются. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Читайте также: Набиуллина рассказала о преимуществах ипотечных каникул

«По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим. Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 триллиона рублей ипотечных кредитов (в позапрошлом году было 2 триллиона рублей)», — доложила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года объём выданных в России ипотечных кредитов составил 167 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом средневзвешенная ставка в рублях составила 9,87%.

Ранее по теме: В январе объём выданных в России ипотечных кредитов вырос почти на 13%

В 2019 году ставки по ипотеке в России до 8% не снизятся — Греф

Напомним, ранее в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снижать ставки по ипотеке. Он поручил Центробанку и правительству РФ принять меры для последовательного уменьшения ипотечных ставок до 8% и ниже, как это указано в майском указе. Также глава государства поддержал идею введения ипотечных каникул.