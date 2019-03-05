Москва, 5 марта, 2019, 08:04 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня, который будет отмечаться 8 марта, Роспотребнадзор дал несколько советов, как правильно выбрать непременный атрибут весеннего праздника — живые цветы.

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«Секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: первое — это свежесть каждого цветка, и второе — правильные условия хранения», — сообщается на сайте ведомства.

Так, специалисты рекомендуют обращать внимание на стебель — он не должен быть слишком сухим. При этом важна и степень раскрытия бутона — лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Возможно, полностью раскрытый бутон и выглядит более красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

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Один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж, является эластичность лепестков. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми и нередко осыпаются при любом прикосновении. Также не стоит выбирать цветы уже с дополнительными украшениями — оборками или другими декорациями — они как раз говорят о том, что цветок уже не первой свежести.

При этом важно не только правильно выбрать живые цветы, но и сохранить букет свежим как можно дольше. Лучший способ — сразу после покупки поставить их в вазу.

Также важно исключить резкие перепады температур. При морозной погоде необходимо защитить цветы от ветра и снега бумагой или плёнкой и не вносить их сразу в помещение, а дать постепенно согреться.

Ещё один совет — прежде чем ставить в вазу, подрезать цветы и удалить нижние листья. Воду для роз, тюльпанов, гвоздик не лишне подсластить щепоткой сахара.