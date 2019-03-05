Москва, 5 марта, 2019, 07:19 — ИА Регнум. В начале недели, 4 марта, нефть подорожала на 1,16% до $65,59 за баррель. Сессионный максимум зафиксирован на уровне $66,32. Цена выросла на замедлении роста нефтедобычи в США, а также достигнутом прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому цена мгновенно реагирует на положительные новости, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Рынок нефти все ещё пытается оправиться от падения 1 марта на 3,7%. Торги проходят внутри диапазона $64,56−67,11. На 5 марта его границы сузились до $64,73−66,89. Выход из коридора определит направление цены на четыре дня. Продавцы и покупатели знают ценовые уровни, которые нужно пройти, чтобы перехватить инициативу и оказаться в плюсе.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок в США снизилось на 10, до 843 единиц. Сегодня, 5 марта, в центре внимания участников рынка окажется американская статистика, а также отчет по запасам нефти от Американского института нефти.

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