Владивосток, 5 марта, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Очередные торги на «голландском» аукционе по двум недостроенным отелям Hyatt на мысе Бурный и Корабельной набережной во Владивостоке Российский аукционный дом назначил на апрель, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт аукционного дома.

Zombiyaic Отель Hyatt. Владивосток

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Два отеля будут продаваться на «голландском» аукционе методом торгов на понижение. Hyatt на мысе Бурный будут торговать 5 апреля. В состав лота входят 14-этажное здание площадью 36,4 тыс. кв. метров и здание SPA-комплекса площадью 10,2 тыс. кв. метров. Вместе с гостиничным комплексом покупателю перейдёт право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 4,9 млрд рублей. Минимальная сумма продажи — 2,1 млрд рублей.

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Отель на Корабельной набережной пустят с молотка 15 апреля. В состав лота входит здание площадью 6,1 тыс. кв. метров, земельный участок площадью 1,5 га. Степень готовности объекта — 60%. Начальная цена лота — 5,5 млрд рублей, минимальная — 1,6 млрд рублей.

Исходя из озвученных цифр, минимальная цена, до которой смогут торговаться участники аукциона, составляет всего 3,7 млрд рублей за две гостиницы. Когда как на сегодняшний день в отели уже вложено 18,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ Юрий Трутнев в начале года надеялся продать «Хаятты» до конца марта:

«Кожемяко согласился продать «Хаятты». Первый аукцион прошёл фактически по цене затрат. Желающих не нашлось, но мы догадывались, что так и будет, ведь, чего греха таить, тратить на них придётся очень много средств. Заинтересованные лица появятся, я уверен. Разговоры уже есть, буквально вчера у меня была одна компания, и мы обсуждали этот вопрос. До конца марта продадим, я надеюсь».

Это будет уже пятый по счёту аукцион. Недавняя январская сделка сорвалась по причине отсутствия участников. Содержание недостроев ежемесячно обходится краевому бюджету в 32 млн рублей, при этом 15 млн — проценты Сбербанку.

Интерес к отелям проявляли многие компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Китая. Но дальше разговоров дело не пошло.

Пятизвездочные гостиницы названы самой резонансной стройкой в России.

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